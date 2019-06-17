اليوم..جلسة جديدة بقضية ” سيدة الجموم “

نايف السالم(صدى):

تشهد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، جلسة جديدة في قضية حرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي المعروفة إعلاميًا بـ ” سيدة الجموم ” .

وتم تحديد الجلسة بعد تأخير وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء في جلسة 9 رمضان الماضي.

وأوضح محامي المواطنة أن الإجراء المتخذ من المحكمة الجزائية بتحويل المعاملة لهيئة النظر صحيح، ولكي يتم تقدير التعويض لابد من تقديره من القسم المختص وهذا إجراء شكلي ينبغي اتخاذه.

وأكد على طلب موكلته بتشديد العقوبة على المتسببين في حرق سيارتها، والتعويض على أضرار سيارتها وسيارة والدها.

وتوقع المحامي أن يكون اليوم الحكم النهائي في حال وصول التقديرات إلى المحكمة.