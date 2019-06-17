” راق ” يقتل طفلة ضربًا زاعمًا وجود 4 من الجن بجسدها
شهدت فلسطين واقعة قتل فتاة في السادسة عشر من عمرها على يد ” راق ” ،بعدما ضربها ضربًا مبرحًا إلى أن فارقت الحياة، لتذهب ضحية للسحر والشعوذة.
وزعم الراق أنه كان يخرج ” جني ” من جسد الفتاة، بتوجيه اللكمات لها والضرب القاسي.
وادعى الراق أنه أخرج ثلاثة من الجن من جسد الفتاة، فيما رفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26256 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يقصف عمرك وعمر الجني معك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75546 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذا مشعوذ كذاب ، لكن الصوره توحي بأنه سعودي وحتى الحرمه كذالك ، وليسا فلسطينيين ,,
؟؟.. هل هي مقصوده ياترى …!!!!؟
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1429 ] نشر منذ 3 دقائق
ما هذا الجهل ؟!
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
ولكنني من جانب آخر أُنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ، ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع ، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطاناً ، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب ، كما وقع هنا في “عمَّان” ، وفي “مصر” ، مما صار حديث الجرائد والمجالس .
لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفراداً قليلين صالحين فيما مضى ، فصاروا اليوم بالمئات ، وفيهم بعض النسوة المتبرجات ، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة ، إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معا ، فهي – عندي – نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان” انتهى
“السلسلة الصحيحة” (6/417) .