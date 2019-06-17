” راق ” يقتل طفلة ضربًا زاعمًا وجود 4 من الجن بجسدها

القدس(صدى):

شهدت فلسطين واقعة قتل فتاة في السادسة عشر من عمرها على يد ” راق ” ،بعدما ضربها ضربًا مبرحًا إلى أن فارقت الحياة، لتذهب ضحية للسحر والشعوذة.

وزعم الراق أنه كان يخرج ” جني ” من جسد الفتاة، بتوجيه اللكمات لها والضرب القاسي.

وادعى الراق أنه أخرج ثلاثة من الجن من جسد الفتاة، فيما رفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.