الهلال يقترب من الظفر بمدرب الوحدة السابق

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن قيام إدارة نادي ” كورينثيانز ” البرازيلي، بوضع المدرب ” مانو مينيزيس ” كبديل محتمل للمدرب فابيو كاريلي مدرب الوحدة السابق.

ويأتي ذلك في تأكيد على التوقعات التي ترى بأن كاريلي سيتولى مسؤولية تدريب نادي الهلال في الموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي الوحدة برئاسة الكابتن حاتم خيمي، قد أعلنت قبل 6 أشهر عن رحيل المدرب فابيو كاريلي عن الفريق رسمياً .

وتحدثت تقارير عن سعي إدارة الهلال برئاسة عبدالله الجربوع من أجل استقدام مدرب صاحب سجل مميز يقود الدفة، مشيرة لاقترابه من التعاقد مع كاريلي.