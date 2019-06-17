إعلامي مصري يكشف حقيقة فيديو هلوسة أمير قطر السابق

القاهرة(صدى):

أشارت صحيفة ” صدى ” الأسبوع الماضي إلى فيديو يرصد الأمير القطري السابق حمد بن خليفة وهو في حالة هلوسة و ” تخبيص ” .

وبث الإعلامي المصري محمد الباز، في برنامج ” 90 دقيقة ” الفيديو الذي أشارت إليه ” صدى ” ليوضح أنه تم رصده داخل إحدى المستشفيات النفسية بعد اختفاءه لفترة طويلة عن الأنظار.

وعلق ” الباز ” على الفيديو قائلا: ” طريقة ضحك حمد التي ظهر بها خلال الفيديو؛ تؤكد ما رُوّج حول إصابته النفسية والصحية خلال الفترة الأخيرة ” .

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