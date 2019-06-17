  • الإثنين 17

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. إعلامي مصري يكشف حقيقة فيديو هلوسة أمير قطر السابق

إعلامي مصري يكشف حقيقة فيديو هلوسة أمير قطر السابق

إعلامي مصري يكشف حقيقة فيديو هلوسة أمير قطر السابق
القاهرة(صدى):

أشارت صحيفة ” صدى ” الأسبوع الماضي إلى فيديو يرصد الأمير القطري السابق حمد بن خليفة وهو في حالة هلوسة و ” تخبيص ” .

وبث الإعلامي المصري محمد الباز، في برنامج ” 90 دقيقة ” الفيديو الذي أشارت إليه ” صدى ” ليوضح أنه تم رصده داخل إحدى المستشفيات النفسية بعد اختفاءه لفترة طويلة عن الأنظار.

وعلق ” الباز ” على الفيديو قائلا: ” طريقة ضحك حمد التي ظهر بها خلال الفيديو؛ تؤكد ما رُوّج حول إصابته النفسية والصحية خلال الفترة الأخيرة ” .

اقرأ أيضًا:

هلوسة وتخبيص.. حمد بن خليفة خارج عن السيطرة (فيديو)


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5514 ] نشر منذ 1 ساعة

عقبال الباقي

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 59 دقيقة

مرض الزهايمر ليس تخبيص وهلوسه بل يصيب كل الملوك و الرؤساء الكبير والصغير بالوراثة .

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 دقيقة

هذا من دعاء الارواح التي ازهقت في مصر وسوريا وليبيا واليمن والبحرين والعراق والسودان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *