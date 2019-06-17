600 ريال مبلغ الحصول على الجنسية العمانية

مسقط(صدى):

أعلنت سلطنة عمان، تحديد مبلغ جديد مقابل طلب الحصول على الجنسية العمانية، في اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالجنسية.

وحددت سلطنة عمان مبلغ 600 ريال ” الريال يساوي 2.6 دولار ” ، مقابل طلب الحصول على الجنسية العمانية، وذلك وفقًا لقرار وزاري من وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية 4 فصول وملحقًا برسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية، إذ تم تحديد رسمًا على طلب استرداد الجنسية العمانية أو التنازل عنها بمبلغ 200 ريال عُماني، و600 ريال عُماني لطلب الحصول على الجنسية العمانية.

كما حددت اللائحة رسمًا لطلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني أو أرملة العماني أو مطلقته أو للقاصر ولد المرأة العمانية بقيمة 300 ريال.