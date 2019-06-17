السبر: قضاء صيام رمضان غير محدد بالتتابع.. ومن يتأخر فيه آثم (فيديو)
كشف الشيخ الدكتور سعد السبر، أن قضاء صيام رمضان ليس محددًا بالتتابع أو التفريق فيجوز فيه الاثنين، أما صيام الكفارة لمدة شهرين فمشروط بالتتباع.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن العلماء يرون عدم جواز تأخير قضاء صيام رمضان إلى ما بعد رمضان التالي، ومن أخّره دون عذر فهو آثم.
وأشار إلى أن ” من أخّر صيام القضاء لعُذر، فيرى جماهير أهل العلم أنه يجب عليه القضاء مع كفارة، والقول الثاني أن يصوم الشخص بعد رمضان وليس عليه إلا القضاء دون الكفارة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75589 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,