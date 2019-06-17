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السبر: قضاء صيام رمضان غير محدد بالتتابع.. ومن يتأخر فيه آثم (فيديو)

السبر: قضاء صيام رمضان غير محدد بالتتابع.. ومن يتأخر فيه آثم (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد السبر، أن قضاء صيام رمضان ليس محددًا بالتتابع أو التفريق فيجوز فيه الاثنين، أما صيام الكفارة لمدة شهرين فمشروط بالتتباع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن العلماء يرون عدم جواز تأخير قضاء صيام رمضان إلى ما بعد رمضان التالي، ومن أخّره دون عذر فهو آثم.

وأشار إلى أن ” من أخّر صيام القضاء لعُذر، فيرى جماهير أهل العلم أنه يجب عليه القضاء مع كفارة، والقول الثاني أن يصوم الشخص بعد رمضان وليس عليه إلا القضاء دون الكفارة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75589 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

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