السبر: قضاء صيام رمضان غير محدد بالتتابع.. ومن يتأخر فيه آثم (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد السبر، أن قضاء صيام رمضان ليس محددًا بالتتابع أو التفريق فيجوز فيه الاثنين، أما صيام الكفارة لمدة شهرين فمشروط بالتتباع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن العلماء يرون عدم جواز تأخير قضاء صيام رمضان إلى ما بعد رمضان التالي، ومن أخّره دون عذر فهو آثم.

وأشار إلى أن ” من أخّر صيام القضاء لعُذر، فيرى جماهير أهل العلم أنه يجب عليه القضاء مع كفارة، والقول الثاني أن يصوم الشخص بعد رمضان وليس عليه إلا القضاء دون الكفارة ” .