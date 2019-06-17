احذر.. وجبات البرجر بها سم قاتل

كانبرا(صدى):

حذرت إحدى الدراسات الحديثة من الأعراض الجانبية الناتجة عن تناول وجبات البرجر، والتي قد تؤدي لتدمير كامل لخلايا المخ.

وقالت الدراسة التي أجرتها إحدى الجامعات الأسترالية، إن وجبة البرجر والبطاطس والمشروبات الغازية تحتوي على سعرات حرارية إضافية قد تتسبب في نتائج مدمرة للمخ.

وأضافت الدراسة أن الوجبة تحتوي على 650 كيلو سعرًا حراريًا، مما قد يتسبب في انخفاض كفاءة وصحة المخ في مرحلة عمرية صغيرة.

وأكملت أن الدراسة استعرضت حوالي 200 بحث دولي قبل الإدلاء بأي نتائج، بالإضافة لإجراء تجارب على نحو 7 آلاف شخص في مختلف المراحل العمرية.

وأكدت الدراسة أن تناول وجبات البرجر لفترة طويلة مع عدم ممارسة التمارين الرياضية يؤثران على صحة المخ ويعرضان للشيخوخة والإصابة بمرض السكري، بالإضافة لتراجع كبير في وظائف المخ مما يؤدي إلى الخرف.