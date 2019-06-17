وفاة حسناء بسبب ” مجفف الشعر “

موسكو(صدى):

توفت حسناء اشتهرت بممارستها للعبة ” البوكر ” عبر الإنترنت، في موسكو الأسبوع الفائت، وذلك بعد تعرضها للصعق الكهربائي بينما كانت تستخدم مجفف الشعر أثناء استحمامها.

وتم العثور على جثة ليليا نيفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا منزلها بعد تلقيهم لمكالمة من والدها، حيث حاول والد الشابة التواصل مع جيرانها لشعوره بالقلق، بعد أن فشل في الوصول إليها عبر الهاتف.

وكشفت التحقيقات الأولية للشرطة، أن هناك آثارا للصعق الكهربائي على جثة ليليا، مرجحة غياب أي شبهة جنائية.