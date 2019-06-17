” النمر ” يرد على خالد عبدالرحمن: لحم الضبع غير آمن

حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة فوائد لحم الضبع في علاج الكلى، وذلك بعد تصريحات الفنان خالد عبدالرحمن.

وأوضح ” النمر ” في تصريحات له، أن فكرة فوائد لحم الضبع في علاج الكلى منتشرة في بعض قبائل إفريقيا، إذ يعتقدون أنه مفيد في علاج مرض السكري والملى والضعف الجنسي، بالإضافة إلى قدرته على طرد الأرواح الشريرة والسحر.

ونصح بعدم تناول لحم الضبع خاصة للمرضى؛ نظرًا لانه عرضه للمالطية وداء الكلب والديدان الشريطية وغيرها من الأمراض، مشيرًا إلى توافر علاجات محلية لأمراض الكلى وآمنة على الصحة فمن الأفضل اللجوء لها.

وخرج الفنان خالد عبدالرحمن في تصريحات مثيرة حول فوائد لحم الضبع في علاج الكلى، مؤكدًا أنه كان مريض كلى وتعافى بعد تناوله لحم الضبع.

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