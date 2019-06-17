تدريب منتهي بالتوظيف في المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة، عن استمرار استقبال الشباب من حملة (الثانوية العامة) الراغبين في الالتحاق في مجال تقنية وصيانة السيارات، ومن ثم الحصول بعد التخرج على وظائف مضمونة في إحدى شركات موزعي السيارات اليابانية بالمملكة.

وأوضحت أن الشروط، تتضمن اجتياز المتقدم اختبارات الثانوية العامة وإحضار الهوية الوطنية، ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة، توقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة، يتوجب على المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة، على المتقدم إحضار صورتين فوتوغرافيتين مقاس 6*4، على المتقدم تسليم أصل استمارة الشهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن المميزات، هي: مكافأة مقدارها 3000 ريال شهريًا طوال مدة الدِّراسة والتدريب، شهادة دبلوم معتمد بعد إتمام البرنامج، الحصول بعد التخرج على وظائف مضمونة في إحدى شركات موزعي السيارات اليابانية بالمملكة.

للإطلاع على مزيد من التفاصيل والتقدم على التدريب، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا .