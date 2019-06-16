فريق سقياء التطوعي يحصل على اعتماديين

عبير شفلوت(صدى):

صدار قرار من شركة الحميدان المهتمه بذوي الاحتياجات الخاصه والمصنعه لاجهزتهم بتكليف فريق سقيا العطاء التطوعي لتنفيذ المشروع الوطني الأول من نوعه في السعودية والشرق الأوسط مشروع ” وطن اسهل ” إذ يعتبر سقيا العطاء الفريق الأول بالسعودية الذي سينفذ اكبر مشروع وطني مهتم بذوي الاحتياجات الخاصة .

في حين حصل الفريق على الأعتماد بكلية اللغه العربية كأول فريق تطوعي للكلية بجامعة أم القرى .

واوضحت مسؤولة فريق سقياء التطوعي فرع مكة المكرمة امنه الخبراني بفضل الله تم اعتماد فريق سقيا العطاء التطوعي رسميا من جامعه ام القرى قسم اللغه العربيه، اذ جاء الاعتماد من عميدة كلية اللغه العربية بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للفريق ولما شاهدته من تعاون وتمثيل للعمل التطوعي بالشكل الصحيح .

ويعد فريق سقياء العطاء من الفرق التطوعية الذي يقيم اطول سفرة رمضانيه بمكه المكرمة ، و الحاصل على العضوية الدولية للتميز والجودة بالعمل التطوعي كما يعتبر فريق سقيا العطاء التطوعي هو الفريق الأول الفائز بالمركز الثاني في أفضل فكرة تطوعيه على مستوى مكه المكرمة فجاء هذا الاعتماد ليكون الفريق الأول المعتمد من جامعه ام القرى والمدرب للعمل التطوعي.

من جهته ذكرت مشرفه الفريق بجامعه ام القرى قسم اللغه العربيه اشواق السيد ان هذا الأعتماد جاء من قبل عميده قسم اللغه العربية أ/حصه بنت زيد الرشود لما رئته من جد ومثابره واجتهاد منا ولا نزال نعمل خطط ومشاورات عن ما سنعرج فيه من مبادرات ونشاطات داخل الجامعه وخصوصا لفئه ذوي الاحتياجات الخاصة سائلين المولى العلي القدير ان يوفقنا واياكم لعمل الخير .