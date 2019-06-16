حفل لأصالة رفقة نوال الكويتية ورابح صقر في جدة بعد أيام

أميرة خالد(صدى):

أعلنت المطربة السورية أصالة نصري، عن إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض، يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري.

ونشرت أصالة صورة لبوستر دعائي للحفل، والذي سيكون داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسيشارك في الحفل عدد من الفنانين، وهم: ” نوال الكويتيّة، أسماء المنور، رابح صقر، راشد الفارس ” .

يشار إلى أن أصالة كانت قد أحيت حفلا غنائيا بمشاركة النجم أصيل أبو بكر سالم، داخل ” مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ” ، بدولة الكويت، 6 يونيو الماضي، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك.