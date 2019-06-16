فسخ خطوبة عروسين إثر فتوى دينية

القاهرة(صدى):

أنهت سيدة مصرية، خطبة ابنتها استنادًا لفتوى دار الإفتاء المصرية، إذ طلبت من الخاطب تجهيز جميع مستلزمات شقتها من أثاث وخلافه، قبل أشهر قليلة من الزواج.

ووفقًا للأعراف المصرية، فإن تجهيز منزل الزواج يتم بالتوافق بين العائلتين، إذ تشتري الزوجة كافة مستلزمات المطبخ والأجهزة الكهربائية، فيما يشتري الزوج الأثاث وبقية المستلزمات.

لكن في هذه الخطبة، قالت أم العروس إن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أن العريس هو المتحمل بكافة تكاليف الزواج، وأصرّت على ذلك وأكدت أنها لن تشتري لابنتها سوى ملابسها؛ لذلك قرر فسخ الخطبة.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، فتوى جاء نصها كالتالي: ” الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأُمُّ قد دَفَعَت شيئًا مِن ذلك أيضًا فإنه يُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على الأب ” .