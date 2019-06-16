عائض القرني : الله يريد أن يجبرك بلطفه وهكذا يأتي النجاح
وجه الشيخ عائض القرني، اليوم الأحد، رسالة للمسلمين، الذين يشعرون بالحزن، مشيرًا إلى أن الله رحيم بعباده.
وقال القرني عبر حسابه على ” تويتر ” : اتحزن إذا عثرت فإن الله يريد أن يجبرك بلطفه، ويتداركك برحمته، ويقيمك في حال أفضل، ولولا هذا الابتلاء ما حصل الجبر واللطف.
وأضاف : ورُب عثرة عثرتها كانت سبب في نجاحك وتفوقك، فلاتيأس من روح الله، اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ.
٢٠١٩[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تنسون نصائح القرني خذوها بعين الجد
حتى ينجحون …..
بلا عنوان[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياهذا الشيخ الي بلا دم وبلا احساس
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألف مرة قلنا له يا أخي تراك منت مهضوم …. ابعد وخلي الناس بحالها واترك العلم لأهله تراك منت بعالم
شبعنا منك خلاص وكرتك حرق يا مطوع
أنا غسلت ايديني منك من يوم انتقدت علمائنا الأجلاء (ابن باز/ ابن عثيمن)
انت منت شيخ انت راعي اعلام وسنابي وشيخ مرفه وراعي شعر وقصايد تضحك علينا بكم بيت
يوم تجينا بعلم
وتاليه
باليوم الثاني تنقضه يا متقلب المزاج والهوى يالشاعر
(يعني انت مع من غلب) ياصبرنا عليك
والله ثم والله مالك قبول عندي وعند ناس كثير …………ترى المحبة والقبول رزق وتوفيق يعطيها ربي جل جلاله لمن شاء
وانت بالنسبة لي أشوفك مالك نصيب
روح صفي النية واترك عنك الهياط حقك يا مطوع ……….. قال مطوع قال
ودي أصدقك بس ماقدرت
(ابن باز وابن عثيمين رحمها الله)
مازلنا ننهل من علمهما حتى بعد وفاتهما والناس استفادت منهم في محياهم وبعد مماتهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده
وعندنا مشايخ وعلماء من بعدهم فيهم الخير ان شاء الله ناخذ منهم العلوم الزينة وموثوقين
أمثال
(العلامة صالح الفوزان / والدكتور محمد المختار الشنقيطي / والشيخ سعد الشثري / وغيرهم من العلماء والمشيخ الأجلاء)
فنرجوك رجاء خاص يووووووووووووووووووووووز عنا واتركنا بحالنا وأصلح حالك وبس
وفقنا الله واياك لما يحبه ويرضاه
بلا عنوان[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياهذا الشيخ الي بلا دم وبلا احساس
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألف مرة قلنا له يا أخي تراك منت مهضوم …. ابعد وخلي الناس بحالها واترك العلم لأهله تراك منت بعالم
شبعنا منك خلاص وكرتك حرق يا مطوع
أنا غسلت ايديني منك من يوم انتقدت علمائنا الأجلاء (ابن باز/ ابن عثيمن)
انت منت شيخ انت راعي اعلام وسنابي وشيخ مرفه وراعي شعر وقصايد تضحك علينا بكم بيت
يوم تجينا بعلم
وتاليه
باليوم الثاني تنقضه يا متقلب المزاج والهوى يالشاعر
(يعني انت مع من غلب) ياصبرنا عليك
والله ثم والله مالك قبول عندي وعند ناس كثير …………ترى المحبة والقبول رزق وتوفيق يعطيها ربي جل جلاله لمن شاء
وانت بالنسبة لي أشوفك مالك نصيب
روح صفي النية واترك عنك الهياط حقك يا مطوع ……….. قال مطوع قال
ودي أصدقك بس ماقدرت
(ابن باز وابن عثيمين رحمها الله)
مازلنا ننهل من علمهما حتى بعد وفاتهما والناس استفادت منهم في محياهم وبعد مماتهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده
وعندنا مشايخ وعلماء من بعدهم فيهم الخير ان شاء الله ناخذ منهم العلوم الزينة وموثوقين
أمثال
(العلامة صالح الفوزان / والدكتور محمد المختار الشنقيطي / والشيخ سعد الشثري / وغيرهم من العلماء والمشيخ الأجلاء)
فنرجوك رجاء خاص يووووووووووووووووووووووز عنا واتركنا بحالنا وأصلح حالك وبس
وفقنا الله واياك لما يحبه ويرضاه