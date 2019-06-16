عائض القرني : الله يريد أن يجبرك بلطفه وهكذا يأتي النجاح

نايف السالم(صدى):

وجه الشيخ عائض القرني، اليوم الأحد، رسالة للمسلمين، الذين يشعرون بالحزن، مشيرًا إلى أن الله رحيم بعباده.

وقال القرني عبر حسابه على ” تويتر ” : اتحزن إذا عثرت فإن الله يريد أن يجبرك بلطفه، ويتداركك برحمته، ويقيمك في حال أفضل، ولولا هذا الابتلاء ما حصل الجبر واللطف.

وأضاف : ورُب عثرة عثرتها كانت سبب في نجاحك وتفوقك، فلاتيأس من روح الله، اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ.