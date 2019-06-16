حساب المواطن يوضح إمكانية حصول ” يمني ” على الدعم

علي القحطاني(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مقيم يمني حول مدى إمكانية انضمامه إلى البرنامج وحصوله على الدعم.

وأكد حساب المواطن، أنه لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد أساسي من الدعم، لافتًا إلى أنه من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية.

وبدأ حساب المواطن في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، في استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق الدعم عن الدففة الـ 19 لشهر يونيو من العام الجاري.

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