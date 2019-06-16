رفض علاقتها بأخر.. فتاة تقتل حبيبها السابق بسكين في جريمة مروعة

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة مكناس بالمغرب، جريمة قتل بشعة حيث اقدمت فتاة على قتل حبيبها العشريني السابق بطعنات متعددة.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية المغربية أن الضحية دخل في في نقاش مع الجانية، التي كانت تجمعه بها علاقة حب سابقة، وتطور النقاش لخلاف أنتهى بتوجيه الفتاة طعنات للضحية بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب مما تسبب في مصرعه على الفور.

وكان الشاب يحاول إقناع الفتاة بالذهاب معه، والعدول عن مصاحبة شاب آخر، إلا أنها رفضت الأمر ودخلت معه في نقاش حاد تطور إلى تبادل للعنف، وانتهى بقتله.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة وجاري التحقيق معها.