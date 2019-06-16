إخطار عمر البشير بحقوقه خلال جلسة الاستجواب

وكالات(صدى):

خضع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الأحد، إلى عملية استجواب أجرتها نيابة مكافحة الفساد في الخرطوم.

وقال الناطق باسم الشرطة، إنه ” تم في الثالثة من ظهر اليوم (الأحد) نقل البشير ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر، لنيابة مكافحة الفساد بحي العمارات، حيث خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة ” .

وأفاد بأنه بعد انتهاء التحقيق، تمت إعادة الرئيس السوداني المعزول إلى سجن كوبر.

وأوضح وكيل النيابة علاء دفع الله، أنه ” تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية ” .

وصرح مصدر بالنيابة العامة بأنه ” تم إخطار البشير بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى، الذي يعتبر قرارا نهائيا، قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة ” بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكدت الوكالة، أنه تم توجيه التهم بحضور البشير شخصيا، وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الأمين، وهاشم أبو بكر الجعلي .

ووجهت نيابة مكافحة الفساد للبشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح.

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