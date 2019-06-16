مهاجم النصر يرد أخيرًا على استبعاده من منتخب المغرب: ” الحلم لم يضيع “

ماجد محمد(صدى):

علق مهاجم النصر المغربي عبدالرازق حمدالله ، اليوم الأحد، على قرار استبعاده من منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال “حمدالله” : ” لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضيع! ،بالتوفيق لمنتخبنا الوطني و شكرا لمساندة الجمهور أحبكم كثيرا …”.

وسادت حالة من الغضب في الأيام الماضية على خلفية استبعاد اللاعب من المنتخب بزعم أن الإصابة السبب، إلا أن السبب الحقيقي هو وجود خلافات بين اللاعب ولاعبي المنتخب.