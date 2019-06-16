السبر: دم اللحم ليس نجس.. واتباع هدي محمد يقي الوسوسة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد السبر، أن دم اللحم لا يُعتبر نجسًا في اللحم.

وأضاف خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أن هناك خلاف بين أهل العلم حول نجاسة دم اللحم إذا وقع على الثياب.

وقال: ” الأحوط للإنسان أن يغسل هذا الدم ويجعل ثوبه نظيفًا ويصلي فيه بدون هذه الدماء ” .

كما تحدث ” السبر ” عن علاج الوسوسة في الطهارة بالقول: ” الوسوسة إما سببه جهل في الدين أو خبل في العقل ” .

وتابع: ” العلاج أن يتبع الإنسان هدي محمد ” صل الله عليه وسلم ” في الطهارة، فمن اتبع هدي النبي سلم ” .

وأردف: ” العلماء وضعوا قاعدة أن الشكوك بعد الفراغ من العبادة لا أثر لها، وإذا كانت الشكوك نتيجة وسوسة فلا أثر لها البتة .