وظائف شاغرة بدون مؤهلات في مصفاة أرامكو بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة الخرج ممثلة بمركز التدريب والتطوير الإداري، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في أرامكو المصفاة على طريق الرياض- الخرج.

وأوضحت غرفة الخرج بأن الوظائف متاحة بالتعاون مع شركة مكتب الشرق للتجارة والمقاولات والصيانة تحت مسمى ” مُزارع ” .

وأضافت أن المؤهلات المطلوبة تتمثل في أن يكون المتقدم ” أُمي ” بدون مؤهل، حاصل على الشهادة الابتدائية واشلهادة المتوسطة ” الكفاءة “.

وأشارت إلى أن الراتب 4000 ريال بالإضافة إلى التأمين الطبي، لافتة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/19م الساعة 9:00 صباحًا في مركز التدريب بحي الورود.