الاستئناف: لم يتقدم أي شخص للطعن باستبعاده من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية، عن عدم تقدم أي شخص للطعن والتظلم باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت في بيان لها: ” إشارة إلى البرنامج الزمني المعلن في تاريخ 29/8/1440 برقم ( أ/۳) انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الدورة الرابعة 1440ه/ ۲۰۱۹)، وإشارة إلى إعلان القوائم الأولية لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (بدون) وتاريخ 5/10/1440، والمتضمن التأكيد على حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها في مدينة الرياض.

تود لجنة الاستئناف الانتخابية إيضاح أنه لم يتقدم لها أي شخص بتظلمه جراء الاستبعاد من الترشح، وكذلك الحال للطعن ضد أي من المرشحين سواء كان بواسطة الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أو البريد الإلكتروني الرسمي للجنة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، الأمر الذي ترتب عليه قفل باب استقبال الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين دون تقديم أي طلبات.