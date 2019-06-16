أبرز 5 فوائد للعزوبية

أميرة خالد(صدى):

العزبية تعتبر هاجس لبعض الفتيات والشباب بينما تعتبر متعة للبعض الآخر، فالطبع العزوبية أو الارتباط لكل منهم محاسن ومساويء.

والكثر من الناس يعتبرون العزوبية مضعة للوقت والعمر دون وجود شريك، ولكن في الحفيفة يوجد عدد كبير من فوائد العزوبية، والني سنقدمها منها أبرز 5 فوائد:

– السلامة العقلية

العلاقات لها العديد من الأضرار على صحة وسلامة العقل، فهي مرهقة للدماغ وتأخذ مساحة كبيرة منها، إذ تشغل علاقتك مع شريكك حيز كبير من التفكير الذي يصبح فارغًا في حال العزوبية.

– التواصل مع النفس

الارتباط يجعلك أقل قدرة على التفكير في نفسك وما يسعدها، وقد يصل الأمر إلى إهمال النفس تمامًا وعدم التواصل معها وهو المعنى الذي يردده الكثير من المرتبطين “لقد فقدت نفسي”، لذلك فكلما تكون بمفردك كلما تهتم بنفسك أكثر.

– المسؤولية المالية

العزبية تجعلك مستقل ماديًا لا تفكر في الهدايا والخروجات والعزومات وغيرها من التقاليد الهامة لدى المرتبطين، لذلك لا تتقاسم أموالك مع شخص آخر فهي لك فقط.

– عش لنفسك

العزبية تمنحك فرصة حب الذات والتركيز على ما يسعد شخصك وما تفضله وهواياتك واهتماماتك الخاصة فقط دون مشاركة ذلك مع أحد.

– تحديد ما تريده في الحياة

كما قلنا فالارتباط يقلل تواصلك مع نفسك، بالتالي عدم الاهتمام بها ولا معرفه ما تريده في الحياة، فأن تكون أعزب أو تكوني عزباء هو الوقت المثالي لتقييم شخصيتك وما تريديه.