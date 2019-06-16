بالفيديو.. استخراج الوعاء الزكوي لمنشأتك عبر 3 خطوات

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن كيفية احتساب الوعاء الزكوي للمنشآت بعد التسجيل في نظام الهيئة.

وأوضحت أن هذه العملية تتم من خلال عناصر مستقاة من الوعاء الزكوي للمنشأة مضافاً إليها عدة عناصر إضافية، بحيث تتم إضافة عناصر ” حقوق الملكية ” و ” الالتزامات المستغرقة في العناصر المحسومة ” ثم يُطرح منها عدة عناصر أخرى.

وأشارت إلى أنه يتم طرح: ” الأصول غير الزكوية ” ، وهي الأصول الثابتة والآلات والمعدات، و ” الأصول المزكاة ” مثل الاستثمارات في أسهم شركات تدفع زكاتها للهيئة، و يخرج من ذلك مبلغ مالي هو القيمة الفعلية لما يسمّى ” الوعاء الزكوي”.

وأفادت الهيئة، أن ” الوعاء الزكوي ” يتم ضربه في 2,5% (قيمة الزكاة) فينتج عن ذلك المبلغ المطلوب دفعه للهيئة العامة للزكاة والدخل عن المنشآت.