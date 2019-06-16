شركة بوبا توفر وظائف في 3 مدن للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض وبريدة وحائل، بمسمى (مسؤول أول – خدمات المستشفيات Sr. Officer – Hospital Delegate Services).

واشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فما فوق في إدارة الأعمال أو التسويق أو الرعاية الصحية أو ما يعادلها في المجال الطبي مثل (التمريض أو الصيدلة)، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرعاية الصحية أو خدمة العملاء أو مكتب الاستقبال.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن، ويمكن معرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنــــــــا .