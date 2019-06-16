تحالف دعم الشرعية في اليمن تنظم ورشة عمل في القانون الدولي والنزاع المسلح

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن سمو قائد القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن شهد نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي صباح اليوم افتتاح فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان ( القانون الدولي – قانون الحرب – النزاع المسلح ) والتي نظمتها قيادة القوات المشتركة في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض وشارك بها عدد من منسوبي القوات المسلحة ومنسوبي أعضاء التحالف ، وقد ألقى اللواء الغامدي كلمة بهذه المناسبة رحب خلالها بالمشاركين وأكد حرص القياده العليا وقيادة القوات المشتركة على الالتزام بتطبيق القانون الدولي وقواعده العرفيه في كافة عملياتها العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن معتبرا أداء قوات التحالف نموذجا مثاليا في مراعاة تطبيق أعالى معايير قواعد الاشتباك ، ومؤكدا على تطبيق جميع كوادر قوات التحالف للقانون الدولي و التزامهم به واحترافيتهم في ذلك ، وحث اللواء الغامدي المرشحين بالاستفادة القصوى من محتوى ورشة العمل ، وفي ختام كلمته شكر اللواء الغامدي القائمين على تنظيم هذه الورشه وتمنى للجميع التوفيق .

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل والندوات التي تنظمها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.