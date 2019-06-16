دعوى قضائية ضد ولاية بعد إرعاب الشرطة لطفلة سارقة
قرّر زوجان أمريكيان، رفع دعوى تعويض ضد ولاية أريزونا، بعد تسبب الشرطة في أضرار كبيرة، إثر محاصرتها لهم بداعي سرقة طفلتهما الصغيرة ” دمية ” .
وكان الرجل وزوجته يهمان بالخروج من سيارتهما قبل أن تحاصرهما الشرطة و يشهر ضابط مسدسا في وجه الاثنين ويصرخ بكلمات نابية، طالبًا الخروج من السيارة رافعين أيديهما.
وتحدثت المرأة عن وجود طفلة تبلغ 4 سنوات معها، وتحمل في أحشائها جنينا، إلا أن الشرطي لم يلق بالا لحديث المرأة.
وأكد رجال الشرطة إن الطفلة ” سرقت ” دمية من أحد متاجر الألعاب بينما كانت تتجول مع والديها، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، لكن الشرطيين أكدوا أن الأب اعترف بأنه يقود مركبة من دون رخصة قيادة، وسرق ” ملابس داخلية ” .
وأعربت عمدة المدينة، كيت غاليغو، عن استيائها بعد مشاهدة الفيديو، وقالت إن الأمر لا يستحق أن يؤدي لوضع الأطفال في حالة من الرعب، معتبرة الحادثة مزعجة للغاية.
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