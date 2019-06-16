دعوى قضائية ضد ولاية بعد إرعاب الشرطة لطفلة سارقة

واشنطن(صدى):

قرّر زوجان أمريكيان، رفع دعوى تعويض ضد ولاية أريزونا، بعد تسبب الشرطة في أضرار كبيرة، إثر محاصرتها لهم بداعي سرقة طفلتهما الصغيرة ” دمية ” .

وكان الرجل وزوجته يهمان بالخروج من سيارتهما قبل أن تحاصرهما الشرطة و يشهر ضابط مسدسا في وجه الاثنين ويصرخ بكلمات نابية، طالبًا الخروج من السيارة رافعين أيديهما.

وتحدثت المرأة عن وجود طفلة تبلغ 4 سنوات معها، وتحمل في أحشائها جنينا، إلا أن الشرطي لم يلق بالا لحديث المرأة.

وأكد رجال الشرطة إن الطفلة ” سرقت ” دمية من أحد متاجر الألعاب بينما كانت تتجول مع والديها، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، لكن الشرطيين أكدوا أن الأب اعترف بأنه يقود مركبة من دون رخصة قيادة، وسرق ” ملابس داخلية ” .

وأعربت عمدة المدينة، كيت غاليغو، عن استيائها بعد مشاهدة الفيديو، وقالت إن الأمر لا يستحق أن يؤدي لوضع الأطفال في حالة من الرعب، معتبرة الحادثة مزعجة للغاية.