المحاكم الإدارية تؤيد إجراءات الصندوق العقاري بشأن مستفيديه

عادل الحربي(صدى):

أصدرت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، قرارًا بتأييد إجراءات الصندوق العقاري بتحويل مستفيديه إلى القرض العقاري المدعوم.

كما قضت المحاكم، بـ ” إلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، والحكم مجدداً برفض الدعوى ” ، في إشارة إلى الدعاوى المرفوعة ضد الصندوق المستندة على القرار 82.

يأتي قرار المحاكم الإدارية، بعد تقديم الصندوق مذكرة تتضمن القرار الصادر حديثاً من مجلس الوزراء رقم 554 الذي يقضي بتعديل القرار رقم 82 من نظام الصندوق، وكذلك مذكرة تطلب رفض الدعاوى المقامة ضده، لعدم صدور قواعد وإجراءات من مجلس إدارة الصندوق بخصوص القرار المشار إليه.

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