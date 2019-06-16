” ساتورب ” توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة
كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية لحملة الدبلوم فما فوق.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مخطط المشروع (Project Planner)، مسؤول خدمات مراقبة العمالة (Foreman Office Services)، مهندس أول سلامة العمليات (Senior Process Safety Engineer)، مُراقب عمليات الصيانة – المشاريع (MOC Controller – Projects)، مستشار تقني الأمن (Security Technical Advisor)، مُشرف كهربائي (Electrical Supervisor)، قائد المشروع (Project Leader)، مستشار قانوني (Legal Advisor).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وذلك من خلال الرابط التالي: هنــــــا .
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