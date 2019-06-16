” ساتورب ” توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية لحملة الدبلوم فما فوق.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مخطط المشروع (Project Planner)، مسؤول خدمات مراقبة العمالة (Foreman Office Services)، مهندس أول سلامة العمليات (Senior Process Safety Engineer)، مُراقب عمليات الصيانة – المشاريع (MOC Controller – Projects)، مستشار تقني الأمن (Security Technical Advisor)، مُشرف كهربائي (Electrical Supervisor)، قائد المشروع (Project Leader)، مستشار قانوني (Legal Advisor).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وذلك من خلال الرابط التالي: هنــــــا .