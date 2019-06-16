كثافة في الحركة المرورية بطريق ” الحرمين “
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد من وجود كثافة في الحركة المرورية بطريق الحرمين – جدة بإتجاه الشمال بسبب حادث مروري.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :إن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
زائر[ عدد التعليقات: 3300 ] نشر منذ 55 دقيقة
هو حادث ولكن توقف الحركة بسبب الناس اصحاب الفضول والتصوير والتجمهر للاسف
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 43 دقيقة
كثافة في الحركة المرورية بطريق ” الحرمين بشكل دائم اقترح انشاء جسر مسافته طويلة جدا وعدة مخارج لتكون حركة السير فيها سلسله من دون ازدحام وتكدس ويحدد فيها اقصي سرعة 100 كلم في الساعة