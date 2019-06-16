نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد من وجود كثافة في الحركة المرورية بطريق الحرمين – جدة بإتجاه الشمال بسبب حادث مروري.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :إن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.