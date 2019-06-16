دولة إفريقية تحارب الجفاف بالحيوانات البرية

ويندهوك(صدى):

أعلنت دولة ناميبيا الأفريقية، عن بيع ما لا يقل عن 1000 رأس من الحيوانات البرية؛ في مواجهة الجفاف الذي يضرب البلاد.

وكشف روميو مويوندا المتحدث باسم وزارة البيئة، أن الحيوانات التي تم بيعها تضمنت الأفيال والزرافات، وذلك بهدف الحد من حالات نفوق الحيوانات، و الحصول على نحو 1.1 مليون دولار لتمويل صندوق خاص من أجل حماية الحياة البرية.

وقال مويوندا : ” بالنظر إلى أن هذا العام هو عام الجفاف، فإن وزارة البيئة ترغب في بيع أنواع مختلفة من أنواع الحيوانات من مختلف المحميات، وذلك بهدف حماية الرعي، وفي الوقت نفسه، جمع الأموال الضرورية لمصلحة إدارة المحميات والحياة البرية ” .

كما تضمنت قائمة الحيوانات المعروضة للبيع 600 رأس جاموس خال من الأمراض، و150 ظبيا، و65 مها، و60 زرافة، و35 إيلاند (فصيلة من فصائل الظبي)، و28 فيلا، و20 غزالا، و16 رأسا من حيوان الكودو (فصيلة أخرى من الظبي)، وجميعها من حيوانات المتنزهات الوطنية.