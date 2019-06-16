إعادة فتح باب التسجيل لبرنامج الابتعاث من الهيئة الملكية بالعلا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالعلا، عن إعادة فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج الهيئة للابتعاث بتاريخ 20 يونيو 2019 لخريجي ثانويات العلا لهذا العام.

وأوضحت الهيئة أن الشروط الأساسية للمتقدم، هي: أن يكون أحد خريجي ثانويات محافظة العلا للعام الدراسي 1440/1439، ألا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 24 (بالميلادي) لا أن يكون سعودي سعودية الجنسية.

كما تضمن الشروط: أن يكون من مواليد محافظة العلا، أن يكون والده أو والدته سعوديون ومن مواليد محافظة العلا، أن يكون قد درس مدة لا تقل عن (6) سنوات في محافظة العلا، القدرة على التفرغ والالتزام بالإقامة في بلد الدراسة طوال فترة الابتعاث.

وشملت أيضًا: ” اكتمال جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم، ودقة جميع معلوماتها، وجود موافقة خطية من أولياء أمور الطالبات المتقدمات على البرنامج، اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابلات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، % اجتياز البرنامج الإعدادي (ما قبل الابتعاث) ” .

وأشارت إلى أن شروط خاصة بالقبول في مرحلة الدبلوم هي ألا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن %70 ، ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 60 درجة.

وكذلك شروط خاصة بالقبول في مرحلة البكالوريوس هي ألا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن %80 ، و ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 65 درجة.