بالفيديو.. خالد عبد الرحمن يثير الجدل: ” لحم الضبع عالج آلام الكلى لدي “
أثار الفنان خالد عبد الرحمن جدلا كبير بتصريحاته حول لحم الضبع، لافتا إلى أنه كان يعاني من آلام الكلى وللكن تعافى بتناول لحم الضبع.
وأوضح ” عبدالرحمن ” خلال لقاء في برنامج ” صباح السعودية ” أنه اصطاد الضبع الأبيض بعدما سمع عن فوائده وأنه يساعد في علاج الكلى.
وتابع : ” هذا النوع من الضباع يعيش في مكانين فقط في العالم ، جنوب المملكة وفي إفريقيا ويعتبر من النوادر “.
وأوضح أنه تناوم لحم الضبع وشرب مرقه وهو ما ساهم في شفائه.
وفي هذا الصدد علق الكثير من المواطنين على هذا الأمر موضحين أن هذا الأمر خطأ ويدل على الجهل.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1222 ] نشر منذ 33 دقيقة
يقال ان فيه نوعين من الضباع ..
فنوع يؤكل ونوع لا..
واعرف ناس عندنا يأكلوه …
اما مسألة حلال او حرام فلا ادري .وانواعها نوعين فقط نوع مخطط اومنقط يشبه النمر ..وهذا اللي يصطادونه عندنا ..
والنوع الثاني..لونه بني وهذا مايصلح ..