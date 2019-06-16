بالفيديو.. خالد عبد الرحمن يثير الجدل: ” لحم الضبع عالج آلام الكلى لدي “

أميرة خالد(صدى):

أثار الفنان خالد عبد الرحمن جدلا كبير بتصريحاته حول لحم الضبع، لافتا إلى أنه كان يعاني من آلام الكلى وللكن تعافى بتناول لحم الضبع.

وأوضح ” عبدالرحمن ” خلال لقاء في برنامج ” صباح السعودية ” أنه اصطاد الضبع الأبيض بعدما سمع عن فوائده وأنه يساعد في علاج الكلى.

وتابع : ” هذا النوع من الضباع يعيش في مكانين فقط في العالم ، جنوب المملكة وفي إفريقيا ويعتبر من النوادر “.

وأوضح أنه تناوم لحم الضبع وشرب مرقه وهو ما ساهم في شفائه.

وفي هذا الصدد علق الكثير من المواطنين على هذا الأمر موضحين أن هذا الأمر خطأ ويدل على الجهل.