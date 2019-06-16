المسند: شاهد الاقتران الجميل بين القمر وكوكب المشتري

نايف السالم(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن هناك اقتران بين القمر وكوكب المشتري.

ونشر المسند صورة للاقتران عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” معلقًا : ” الآن شاهد الاقتران الجميل بين القمر وكوكب المشتري، علماً أن المشتري يكبر الأرض بنحو 1300 مرة.

ويظهر كوكب المُشتري كنجمٍ صغير لامع إلى جوار القمر الذي يصغره بالحجم آلاف المرات معروف بحجمه الضخم الذي يكبر حجم الأرض بـ 1300 مرة، حي أن بعده عن الأرض وقرب القمر إلى الأرض يجعله يظهر كنجم لامع إلى جوار القمر الذي سيكون في قمة اضاءته.