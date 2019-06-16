الحكم على رجل حاول اغتصاب شابة طلبت منه قرضًا

عمّان(صدى):

أصدرت محكمة التمييز في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، حكمها بتأييد قرار محكمة الجنايات الكبرى، القاضي بالسجن 5 سنوات بحق رجل مسن.

وأدانت المحكمة، المسن بجريمتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب التام بحق شابة تبلغ 32 عامًا من العمر.

وكانت الشابة قد توجهت إلى مكتب المتهم في مدينة إربد شمال الأردن، بعدما علمت بتقديمه قروضًا مالية، وذلك لطلب مبلغ مالي منه وقدمت له الأوراق اللازمة.

وأخبرها الرجل بأن هناك فوائد مترتبة على القرض بنسبة 20%، وعندما طلبت منه تخفيض قيمة الفوائد، طلب منها إحضار الآلة الحاسبة من طاولة مكتبه.

وشرع الرجل في التحرش بها محاولًا اغتصابها، مما دفعها للهروب من المكان، وإبلاغ الشرطة وأحد المتواجدين خارج المكتب بما حدث معها، حيث تم اعتقاله، وملاحقته قضائيًا.