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” فيس بوك ” تكشف عن تحديث جديد لإظهار التعليقات الهادفة

” فيس بوك ” تكشف عن تحديث جديد لإظهار التعليقات الهادفة
عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة ” فيس بوك ” الأمريكية، عن اعتزامها تحديد التعليقات التي ينبغي إعطائها الأولوية في الظهور، بهدف إلى تحسين تصنيف التعليقات وترتيبها على شبكتها الاجتماعية.

وأوضحت الشركة، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، إذ قالت ” فيس بوك ” على مدونتها ” نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعا على الموقع. ومن الطرق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين ” .

وأضافت: ” نجري تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم ” .


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