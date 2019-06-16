” فيس بوك ” تكشف عن تحديث جديد لإظهار التعليقات الهادفة

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة ” فيس بوك ” الأمريكية، عن اعتزامها تحديد التعليقات التي ينبغي إعطائها الأولوية في الظهور، بهدف إلى تحسين تصنيف التعليقات وترتيبها على شبكتها الاجتماعية.

وأوضحت الشركة، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، إذ قالت ” فيس بوك ” على مدونتها ” نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعا على الموقع. ومن الطرق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين ” .

وأضافت: ” نجري تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم ” .