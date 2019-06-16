وظائف شاغرة في شركة الشايع الدولية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الشايع الدولية عن توفر عدة شواغر في مجال العمليات (إدارة المناطق)، لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل (كليرز، مذركير، نيكس، ونيكست)، في الرياض.

وقالت إن هذه الفرص توفر مجالات تدريب وتطوير وفيرة، وتعد شركة الشايع من أكبر و أعرق الشركات في هذا المجال، مما يمكنها من خلق فرص تطويرية عديدة لجميع موظفيها.

مسؤوليات مديرات المناطق هي:

1- تدريب و تطوير موظفات وموظفين المعارض للتاكد من خلق بيئة خدمة عملاء مميزة في معارض الشايع.

2- انشاء خطة تطويرية و تدريبية للموظفين وزيادة حماس وتشجيع موظفين الشركة وتماشياً مع خطة الشركة في التطوير الداخلي للمدراء والمديرات في المستقبل.

3- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية بما في ذلك متوسط ​​قيمة المعاملة ومعدل القطع المباعة في كل عملية بيع.

4- زيادة المبيعات والأرباح وإدارة التكاليف والميزانيات.

5- العمل مع الأقسام المختلفة في الادارة الرئيسية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الشركة.

متطلبات الوظيفة:

1- اجادة اللغة الانجليزية بطلاقة تحدثا وكتابة.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

3- خبرة في مجال ادارة وتدريب فريق عمل.

4- التمكن من برامج المايكروسوفت.

5- يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.

والتقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/16م.

للراغبين في العمب الرجاء ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد التالي:

[email protected]