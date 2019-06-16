بالفيديو.. خطوات إخراج السيارة العالقة في الرمال ونصائح هامة

علي القحطاني(صدى):

وجهت جمعية غوث للتوعية الإنقاذ، اليوم الأحد، عدة نصائح إلى قائدي السيارات ومحبي السفاري في الصحراء؛ لتجنب تعلق السيارة في الرمال.

وأكدت جمعية غوث في مقطع فيديو تثقيفي لها، أنه يجب اتباع بعض الخطوات لحماية سيارتك من التعلق في الرمال، وهي كالتالي:

– تقييم هشاشة الرمال قبل الدخول فيها

– إنقاص مستوى ضغط هواء السيارة لمعدل 15

– سلك المسار المنبسط والسهل

– إعطاء محرك السيارة القوة المناسبة حسب التضاريس

– التأكد من مناسبة المكان وانحداره في حالة ايقاف السيارة

– الهدوء والتدرج في تحريك السيارة عند الإنطلاق

– الاتجاه للأماكن السهلة عند الإحساس بثقل السيارة أو تردي عزمها

أما في حالة تعلق السيارة، فيجب اتباع هذه بعض خطوات إخراج السيارة العالقة في الرمال، كالتالي

– رفع السيارة بالرافعة اليدوية

– تسوية مكان الإطار

– إنقاص مستوى ضغط هواء الإطارات بمعدل 10

– تحريك السيارة بحركة أمامية وخلفية قبل الإنطلاق