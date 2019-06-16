بوغبا يقترب من مغادرة اليونايتد.. ويضع عينه على الريال

ماجد محمد(صدى):

لوح الدولي الفرنسي، بول بوغبا باقتراب رحيلة من مانشستر يونايتد واقترابه من تجربة جديدة.

وقال ” بوغبا ” في تصريحات له : ” الوقت الحالي ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر ” .

وتابع : ” قضيت 3 أعوام في مانشستر وقمت بعمل رائع. عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر ” .

وأضاف: ” بعد هذا الموسم وبعد كل شيء حدث خلاله وهو أفضل موسم لي.. أفكر في أن الوقت قد يكون مناسبا لخوض تحد جديد في مكان آخر ” .

وترى وسائل الإعلام البريطانية أن اللاعب قد يتوجه إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.

وانتقل بوغبا إلى مان يونايتد من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (112.43 مليون دولار) في أغسطس 2016.