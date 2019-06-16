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فشلا في التعدي جنسيا على شقيقتهما فقتلاها بالطعن والخنق

فشلا في التعدي جنسيا على شقيقتهما فقتلاها بالطعن والخنق
القاهرة(صدى):

شهدت قرية الجبيرات في محافظة سوهاج المصرية ، جريمة مروعة ، حيث أقدم شابان على قتل شقيقتهما عقبل فشلهما في الاعتداء عليها جنسياً .

وكانت تلقت الشرطة المصرية في سوهاج بلاغاً يفيد بوقوع جريمة قتل لفتاة على يد أشقائها، وعلى الفور تشكل فريق بحث وتحرٍ لبيان صحة المعلومات من عدمها .

وبالتحريات تبين أن شابين كانا يحملان جثة ملفوفة في ملاءة، يوجد بها آثار سحجات وطعنات وكدمات وخنق حول الرقبة، وأنها شقيتهما 19 عاما، كما عثر على حفرة بعمق 3 أمتار، وبمناقشة المتهمين، تبين أنهما قتلا شقيقتهما خنقا وطعنا بعدما فشلا في اغتصابها، وجرى التحفظ عليهما.

وقالت الشرطة في بيان إعلامي ، أن أحدهما حاول اغتصابها وبعدما فشل استعان بشقيقه وقتلا المجني عليها طعنا وخنقا وحاول إخفاء الجريمة وحفر لها حفرة في حوش المنزل وقبل أن يقوما بدفنها، حضر رجال الأمن ، وتمكنوا من ضبطهما.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله ع ها الاخبار
الحلوووووه

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