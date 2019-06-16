بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الاجزاء الشرقية من وسط المملكة.

كما توقعت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الاحمر.

بالإضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير ويمتد الى مرتفعات الباحة .