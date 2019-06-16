وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى قوى الأمن، باب التقديم على عدة وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بالمستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” فني تخدير Anesthesia Technician ” .

وأَضاف أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم من كلية تخدير مُعتمدة، ولا يشترط وجود خبرة سابقة ويفضّل من لديه خبرة في مجال التخدير.

كما أشار إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأحد، من خلال الرابط التالي هنـــــــا .