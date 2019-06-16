سكني: نستهدف تملك 200 ألف أسرة سعودية لمنازل

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الإسكان، عن استفادة 68.195 أسرة من البرنامج، حتى شهر مايو الماضي، إذ تمكنت 33.718 أسرة من الحصول على منازل.

جاء ذلك في التقرير الشهري الخامس للبرنامج خلال 2019، والذي تضمن منجزات البرنامج لشهر مايو، وصوراً حديثة لحالة البناء في المشاريع التي يستمر تنفيذها، و تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط هنـــــا .

وأوضح التقرير، استفادة 68,195 أسرة من البرنامج حتى شهر مايو الماضي، منها 33,718 أسرة تمكنت من الحصول على منازل، وفي شهر مايو وحده استفادت 13,230 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، ونحو 5835 أسرة تمكنت من الحصول على منازل.

وكشف التقرير، عن متابعة تنفيذ أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

كما أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وأفاد بأنه تم إضافة 6 مخططات جديدة للأراضي السكنية المجانية خلال شهر مايو توفر 3442 قطعة أرض في 5 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج “ سكني ” منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني، حيث يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 85 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الالكترونية لـ “ سكني ” .

واستعرض التقرير لمستهدفات “ سكني ” في 2019، لتسهيل تملك 200 ألف أسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها “ سكني ” باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة، إذ أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “ سكني 2019 ” .