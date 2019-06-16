الجامعة العربية المفتوحة تُطلق البرنامج التطويري للغة الانجليزيه والحاسب الآلي مجاناً لطلاب وطالبات منطقة حائل

سعيد العجل(صدى):

اطلقت الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة حائل صباح اليوم الاحد البرنامج التطويري لدورتي الانجليزيه والحاسب الآلي في قاعة الشريك الاستراتيجي المستشفى السعودي الألماني بحائل، والذي تستهدف خريجي طلاب وطالبات الثانوية العامة لتأهيل ابناء وبنات المنطقة لحياتهم العلمية والعملية القادمة ويستمر هذا البرنامج في دورة مكثفه لمدة ثلاثة ايام متواصله، حيث يساهم هذا البرنامج في تأسيس ورفع مهارات اللغة الانجليزية والتقنيات في علوم الحاسب الآلي على يد اساتذة متخصصون في الجامعة، الجدير بالذكر تعد هذه الشراكة الاستراتيجية للجامعه العربيه المفتوحه بحائل مع المستشفى السعودي الألماني حائل مبادرة مجتمعية نوعيه خدمةً لأبناء وبنات أهالي منطقة حائل والتي تهدف إلى رفع المستوى التعليمي والتثقيفي واستغلال الاجازة الصيفيه في دعم اهتمامات طلابنا لبناء جيل معطاء.