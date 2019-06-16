3 أسباب وراء اضطرابات النوم

أميرة خالد(صدى):

يعاني معظم الناس في العالم من اضطرابات النوم، إذ يزداد عدد الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم بشكل كبير يومًا بعد يوم.

ويوجد عدة أسباب تقف وراء اضطرابات النوم، وعدم تمكن الناس من الحصول على قسط كافٍ من الراحة على مدار اليوم، ما يؤثر على صحتهم بالسلب، وهي كالتالي:

1- الطعام قبل النوم

يسبب تناول الطعام قبل النوم بمدة قصيرة الخمول، فينصح الأطباء بتناول الطعام قبل السابعة مساءً، حتى يتمكنوا من النوم بشكل مريح.

2 – الأجهزة الإلكترونية

انتشار الأجهزة الإلكترونية وكثرة استخدامها يعد من أهم أسباب اضطرابات النوم، إذ أكدت معظم الدراسات أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة يمنع إفراز هرمون ميلاتونين الذي ينظم فترات النوم والاستيقاظ.

3 – الإجهاد

الأعمال اليومية تزيد من الإجهاد بشكل كبير، كما أكدت نتائج دراسة أجراها المعهد الملكي السويدي أن النساء هن أكثر من يتأثر بالإجهاد، ما يؤثر على طبيعة نومهم وتزايد حالات الاكئتاب وأمراض القلب.