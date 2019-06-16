بعد 3 أيام من الهجوم.. بدء تقييم أضرار ناقلتي النفط في الإمارات

ابوظبي(صدى):

بدأت الشركتان المشغلتان لناقلتي النفط الذين تم الهجوم عليهم الخميس الماضي في خليج عمان، في عملية تقييم الأضرار.

وأكدت الشركتان أن عملية تقييم أضرار ناقلتي النفط تُجرى حاليًا قبل تفريغ حمولتهما قبالة ساحل الإمارات.

وأوضحت إحدى الشركتان ” برنارد شولته شيب مانجمنت ” أن تقييم الأضرار التي لحقت بالناقلة اليابانية ” كوكوكا كاريدجس ” والاستعداد لنقل شحنتها على متن سفينة أخرى، سيتم بعد استكمال عمليات الفحص الأمنية من قبل إمارة الشارقة.

وتسببب الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، في فتح النار على إيران من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد كبير من الدول العربية، في زيادة لحدة التوتر بين طهران وواشنطن.