الميركاتو الصيفي 2019.. رئيس التعاون: لا يمكن الاستغناء عن أي لاعب دون بديل

ماجد محمد(صدى):

ردّ رئيس نادي التعاون، محمد القاسم، على الأنباء الخاصة برحيل المهاجم عبدالفتاح آدم عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، إن ” آدم لديه عروض ولكن لا يمكن الاستغناء عن أي لاعب دون وجود البديل المناسب ” .

وأضاف: ” عبدالفتاح آدم لديه عروض ولكن لا يمكن الاستغناء عن أي لاعب دون وجود البديل المناسب، متعب المفرج نشكره على مجهوده معنا وهو حاليًّا لاعب هلالي ومصيره مرتبط بقرار إدارة نادي الهلال ” .

وأشار إلى أنه لا توجد نية في الاستغناء عن خدمات أي محترف في صفوف الفريق، إذ تسعى الإدارة لدعم الصفوف استعدادًا للبطولات التي سيشارك فيها الفريق، مثل البطولة الآسيوية.