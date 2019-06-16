أحلام لهيفاء وهبي ” استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه “
نشرت الفنانة الإماراتية احلام ، تغريده للتعليق على تعرض هيفاء وهبي لوعكة صحية ، قائلة ، ” بسم الله عليها، استودعتها الله الذي لا تضيع ودائعه ” .
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع التغريدة وتم تداولها بكثرة، لافتين إلى أنها بدت صادقة في دعائها لها وكلماتها نابعة من القلب.
وكانت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور وجهت رسالة لهيفاء بالقول: ” سلامة قلبك الله يحميكي ” .
كذلك فعلت اليسا وقالت لها ” سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا ” .
وكانت وهبي اثارت قلق محبيها بتغريدة غامضة حول مرضها دون ان تكشف اي تفاصيل اضافية عن الأمر، ثم قامت بإلغاء صورة البروفايل على تطبيق ” واتس أب ” ، الخاص بها، والتي كانت تعتاد أن تضع من خلالها أحدث صورها، ووضعت مكانها مقولة ” رجاء عدم الإزعاج ” .
لللل[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 46 دقيقة
شذوذ
ابوبدر[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله امرنا بالعبادة بالدنيا وامرنا نترك المعاصي والمحرمات حتى ننعم بالجنة.
لكن اللي يبدل امر الله ويبغى يسوي كل المحرمات ولا همه اوامر الله طمعان ينعم بالمعاصي بالدنيا ويبغى جنة بالآخرة فهذا شيء لن يحدث حسب القرآن والحديث.
الله عز وجل يغفر لمن تاب توبة نصوحة الا الشرك به سبحانه.
لكن التوبة مشروطة بان لا يعود للذنوب ومن حب يسوي فيها “اولعوبان” ويبغى يتعافى من مرض واذا ربنا شفاه رجع للخراب والمحرمات فهذا عاد ياويله من الله ويلاه.