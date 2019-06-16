رامز جلال يسخر من أحمد السقا في فيديو جديد

القاهرة(صدى):

سخر الفنان المصري رامز جلال، من مواطنه الفنان أحمد السقا الذي يشاركه كضيف شرف في فيلمه الجديد سبع البرومبة ” .

ونشر رامز جلال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم ” سبع البرومبة ” في مشهد يشارك به أحمد السقا.

وظهر خلال الفيديو ” السقا ” وهو يؤدي أحد مشاهد الأكشن من فيلمه ” الجزيرة ” الذي تم عرضه قبل عدة سنوات وكان يؤدي خلاله دور ” منصور ” تاجر المخدرات.

وعلق رامز جلال على الفيديو، قائلًا ” منصور الفيك يواجه منصور الحقيقي، السقا بيلعب زانة مش بيعمل مشهد أكشن ” .

ويشتهر أحمد السقا في المجال الفني برفضه أن يقوم ” دوبلير ” بأي دور مكانه أثناء تأدية مشاهد الأكشن.