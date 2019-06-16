احتجاز قائد مركبة بعد انقلاب ناقلة نفط بحائل

علي العنزي(صدى):

وقع، صباح اليوم، حادث انقلاب ناقلة نفط على طريق حائل / الغزالة، أسفر عنه احتجاز قائد المركبة بين أكوام الحديد.

وتفصيلًا، باشرت فرق الدفاع المدني بحائل بلاغًا عن انقلاب ناقلة نفط، وتبيَّن احتجاز قائدها بين أكوام الحديد، فيما تمكن فريق اللإنقاذ من فك احتجاز القائد.

واستخدمت فرق الدفاع المدني، المعدات اللازمة مع تأمين الموقع واتخاذ احتياطات السلامة خلال قص الأجزاء.

ونجحت فرق الدفاع المدني، في إخراج السائق وهو من جنسية آسيوية على قيد الحياة ونُقل للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقي العلاج.