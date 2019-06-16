بدء البرنامج الزمني لناديي النصر والفيحاء لانتخاب رئيس وأعضاء الإدارة

نواف السالم(صدى):

بدأ ناديي النصر والفيحاء ، اليوم الأحد، البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة النادي ، نظراً لعدم تقدم أي مترشح في الفترة الماضية، والتي انتهت الثلاثاء الماضي.

ويفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي العاصمي في 16 من يونيو الجاري، لمدة ثلاث أيام، فيما يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ابتداءً من 19 من ذات الشهر لمدة يومين، ويتسقبل الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في يوم 21، ويتم النظر في الطعون المقدمة لمدة يومين تبدأ يوم 22 .

فيما تعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 24، وحدد يوم 25 موعداً الاقتراع وعقد الجمعية العمومية، فيما يستقبل الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في يوم 26، أمام النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية، فسيتم على مدى يومين ابتداءً من 27 من ذات الشهر.